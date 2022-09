Anziano muore in un incendio nella sua abitazione

Un anziano ha perso la vita in un incendio nella sua abitazione. L’intervento, dopo l’una di questa notte, quando 2 squadre dei vigili del fuoco di Reggio Calabria sono giunte in via Nicola Furnari, a causa di un incendio che ha interessato un appartamento.

Due autopompe e un autoscala hanno supportato gli uomini del comando provinciale, che sono riusciti, non senza difficoltà a estinguere le fiamme ed evitare che le stesse si propagassero alle case attigue. Purtroppo nulla da fare per l’occupante l’immobile, un uomo di 76 anni, ritrovato già esanime dai soccorritori all’interno della propria stanza da letto.

Accertamenti in corso per stabilire le cause del rogo. Inoltre, alle 6 di questa mattina le stesse squadre sono state impegnate per lo spegnimento di un grosso incendio che ha interessato alcuni store del mercato di Mortara, oltre ai cumuli di immondizia depositata all’esterno.