Anziano ritrovato morto in un canale

Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Catanzaro, dei distaccamenti di Lamezia Terme e Taverna (volontario), sono impegnate dal pomeriggio di ieri nelle operazioni di ricerca di una persona scomparsa in località Marina di Curinga.
La persona scomparsa è Rossi Ferdinando, classe 1951, residente nel comune di Sinopoli (RC).
A denunciare la scomparsa è stato il parroco della chiesa di Sinopoli, che incontrava abitualmente il signor Rossi in parrocchia.
Nel corso delle prime indagini, è stata rinvenuta nel pomeriggio l’autovettura dell’uomo, parcheggiata lungo una strada di Marina di Curinga. In seguito al ritrovamento, su disposizione della Prefettura di Catanzaro, è stata attivata la procedura ufficiale di ricerca persona scomparsa.
Sul posto, oltre alle squadre dei Vigili del Fuoco, è stato inviato anche l’automezzo AF/UCL (Unità di Comando Locale) con personale TAS (Topografia Applicata al Soccorso), incaricato del coordinamento delle operazioni.
Alle attività di ricerca partecipano inoltre i Carabinieri della locale Stazione, il gruppo comunale dei volontari di Protezione Civile attivati dal Sindaco di Curinga e i Volontari della Croce Rossa Italiana.
Le ricerche sono tuttora in corso.
Chiunque avesse informazioni o segnalazioni utili sull’avvistamento della persona scomparsa è invitato a contattare immediatamente, tramite il NUE 112, i Carabinieri della Stazione di Curinga o la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Catanzaro.
Aggiornamento delle ore 14.00 – Marina di Curinga (CZ)
Oltre alle squadre attivate nel pomeriggio di ieri, dall’alba di questa mattina il Nucleo Cinofili dei Vigili del Fuoco della Calabria, insieme al Nucleo SAPR (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto), ha proseguito le ricerche della persona scomparsa nei giorni scorsi nella zona di Marina di Curinga.
Pochi minuti fa è stato purtroppo rinvenuto il corpo privo di vita della persona scomparsa, all’interno di un canale situato in prossimità di un vivaio.
Sul posto stanno operando le squadre dei Vigili del Fuoco, in attesa delle necessarie autorizzazioni da parte dell’autorità giudiziaria per procedere al recupero della salma.