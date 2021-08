Anziano ustionato e in pericolo di vita: trasferito a Pisa con volo sanitario urgente

Un volo sanitario di emergenza è stato effettuato ieri sera dall’Aeronautica militare per un 82enne, in gravissime condizioni a causa di estese ustioni, con un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino. Per il paziente, ricoverato presso l’Ospedale Pugliese Ciaccio di Catanzaro, si è reso necessario il trasferimento urgentissimo presso l’Azienda Ospedaliera Pisana.

Su richiesta della Prefettura di Catanzaro alla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea, l’Aeronautica Militare ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno degli Stormi AM in costante prontezza operativa per questo genere di missioni.

Una volta allertato l’equipaggio, il Falcon 900 è decollato dall’aeroporto di Ciampino alla volta di Lamezia Terme. Qui il paziente, costantemente assistito da un’equipe medica specializzata, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza.

L’atterraggio è avvenuto presso l’Aeroporto di Pisa alle 21:50, dopo poco più di un’ora di volo. Da qui l’uomo ha potuto raggiungere in ambulanza l’ospedale per ricevere le cure necessarie.