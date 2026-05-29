Aperto il bando per diventare un orchestrale della Banda dell’Esercito

È aperto fino al prossimo 19 giugno il concorso pubblico per l’ammissione di 10 orchestrali presso la banda musicale dell’Esercito Italiano, rivolto ai cittadini italiani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che abbiano conseguito, in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto, il diploma in uno degli strumenti riportati nel bando di concorso.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente attraverso il portale concorsi.difesa.it, effettuando l’accesso tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE), inoltre, per ulteriori dettagli sul concorso, è possibile consultare il bando ufficiale o interagire con Atena ed Ettore, i due avatar virtuali dell’Esercito.

Fondata nel 1964, la Banda dell’Esercito è il complesso musicale rappresentativo della Forza Armata composto da 102 elementi, un maestro direttore, un maestro vice direttore e un archivista, tutti laureati al conservatorio e reclutati tramite concorso.

Il suo repertorio spazia da quello celebrativo a quello lirico sinfonico, con particolare predilezione per la musica originale per Banda, approfondita sia in pagine storiche che in brani dalla più viva attualità.

La sua esecuzione dell’Inno Nazionale Italiano, registrata nella versione fedele alla partitura originale di Novaro, è stata scelta e inserita, tra i simboli della Repubblica, sul sito internet del Quirinale.

La Banda vanta partecipazioni nelle più importanti rassegne musicali e Festival Nazionali e Internazionali, oltre che collaborazioni con artisti di fama mondiale sia nell’ambito della musica classica, che nell’ambito della musica leggera, ambiti nei quali ha sempre riscosso plauso e apprezzamento.

La Banda è impegnata per i servizi istituzionali e in un’intensa attività concertistica, che l’ha vista protagonista nei più prestigiosi teatri italiani ed esteri. In particolare, nel corso dell’ultimo anno, la Banda ha partecipato all’Expo a Osaka in Giappone, al Ball der Offizier a Vienna, e si è esibita alla Scala di Milano e nei principali teatri italiani per concerti a sostegno di iniziative solidali.