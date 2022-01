Aperture scuole in sicurezza, screening anti-covid per studenti a Soverato

In vista della ripresa delle attivita’ didattiche in presenza nelle scuole, prevista per lunedì 17 gennaio, l’amministrazione comunale ha deciso di effettuare un monitoraggio della situazione attraverso lo screening di tamponi antigenici gratuiti per gli alunni delle scuole dell’infanzia, delle primarie e secondarie di primo grado.

Domenica 16 gennaio presso il piazzale del palazzetto dello sport di Soverato sarà allestita una postazione drive in per l’effettuazione dei tamponi secondo il seguente orario:

8:30 – 10:00 Scuole infanzia “Padre pio” – “Nicolas Green” – “Largo Cardillo” – “G. Crisconi” e “Istituto Maria Ausiliatrice”;

10:00 – 12:30 Scuole primarie “Laura Vicuna” – “Via Amirante” – “istituto Salesiano”;

12:30 – 14:00 Scuole primarie “San Domenico Savio” – “istituto Maria Ausiliatrice”;

14:30 – 17:00 scuola media “Ugo Foscolo” – “istituto Salesiano” – “istituto Maria Ausiliatrice”.

Ringraziamo sin d’ora i cittadini che parteciperanno, aiutandoci a conoscere ancora meglio la situazione epidemiologica del nostro comprensorio.