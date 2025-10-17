Appello Rinascita Scott: ergastolo confermato per Bonavota, pene ridotte per Accorinti e Razionale

Un verdetto che ridisegna in parte gli equilibri di responsabilità in uno dei filoni più delicati del maxi processo “Rinascita Scott”. La Corte d’assise d’appello di Catanzaro, presieduta da Piero Santese con giudice a latere Elvezia Cordasco, ha emesso stamattina la sentenza relativa agli omicidi e al sequestro di persona contestati, stabilendo un bilancio netto: un’assoluzione, cinque condanne riformate e due confermate.

​Il risultato più eclatante è senza dubbio l’assoluzione con formula piena per non aver commesso il fatto per Antonio Ierullo, accusato del duplice omicidio di Alfredo Cracolici e Giovanni Furlano, avvenuto il 9 febbraio 2002 a Vallelonga con armi da guerra. Ierullo, difeso dall’avvocato Sergio Rotundo, era stato condannato a 30 anni in primo grado e per lui è stata disposta l’immediata scarcerazione. Per lo stesso efferato delitto, perpetrato a colpi di kalashnikov e fucile calibro 12, è stato invece confermato l’ergastolo per Domenico Bonavota.

​Pena ridotta per i boss Accorinti e Razionale

​Significative riduzioni di pena sono state disposte per i boss Giuseppe Antonio Accorinti e Saverio Razionale. La loro condanna per il duplice omicidio di Antonio Lo Giudice e Roberto Soriano (1996) è passata dall’ergastolo a 30 anni di reclusione.

​A mitigare la pena è stata la decisione della Corte di escludere l’aggravante della premeditazione. Secondo l’accusa, Soriano e Lo Giudice erano stati attirati in trappola dopo aver chiesto aiuto ad Accorinti per un furto d’auto. Accorinti avrebbe avvisato Razionale, che aveva un conto aperto con Soriano. Le vittime furono attirate in un agguato fatale: Lo Giudice venne ucciso con un colpo di pistola e dato alle fiamme, mentre Soriano sarebbe stato torturato e infine trinciato con un trattore.

​Sequestro Ursino: Cade l’Aggravante Mafiosa

​Le condanne sono state riformulate al ribasso anche per gli imputati del sequestro di persona di Rocco Ursino, originario del Vibonese. La Corte ha escluso l’aggravante delle modalità mafiose, riformulando così le pene.

​Antonio Vacatello (che pretendeva la restituzione di 6.000 euro dalla vittima) ha visto la sua condanna ridotta da 30 anni a 17 anni e 8 mesi.

​Pantaleone Maurizio Garisto e Valerio Navarra hanno ottenuto una riduzione da 20 anni a 11 anni, un mese e 10 giorni di reclusione.

​La vittima, prelevata a Cernusco sul Naviglio e portata in un’abitazione nel Seregno dove fu percossa, venne poi costretta a tornare in Calabria per tentare di farsi restituire il denaro dai genitori, intento non riuscito.

​Infine, la Corte ha confermato la condanna a 14 anni nei confronti del collaboratore di giustizia Andrea Mantella per l’omicidio di suo cugino, Filippo Gangitano, avvenuto nel 2002, il cui corpo non è mai stato ritrovato. Ierullo, Vacatello, Garisto e Navarra sono stati esclusi dal risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite.