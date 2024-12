Appicca fuoco a moto e auto di una conoscente: un arresto a Soverato

I carabinieri di Soverato hanno arrestato e sottoposto ai domiciliari un uomo che dovrà ora rispondere del reato di incendio. Lo stesso è difatti ritenuto responsabile delle fiamme appiccate lo scorso 9 ottobre ad una moto e a due auto.

Le fiamme si erano difatti propagate tra i veicoli e avevano distrutto dei motocicli, danneggiamento parzialmente delle vetture e attingendo la facciata di un condominio.

Sul posto erano intervenuti gli uomini della Sezione Operativa del Nor le cui indagini hanno portato a far ritenere che l’indagato abbia utilizzato una diavolina ed dato fuoco per futili motivi ed in ritorsione per delle presunte angherie subite da una sua conoscente.

L’ordinanza di custodia cautelare a carico dell’uomo è stata emessa dal Gip presso il Tribunale di Catanzaro, su richiesta della Procura locale.