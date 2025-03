Apprendimento sul campo per l’ITT Malafarina di Soverato!

Un’esperienza formativa unica e coinvolgente ha visto protagonista, in un’escursione didattica a Cirò, la classe 4ACAT dell’ITT Malafarina di Soverato, accompagnata dai docenti Vincenzo Carito e Giuseppe Donato e dal tecnico di laboratorio Assunta La Monica.

L’attività principale della giornata è stata la scansione con laser scanner mobile di un fabbricato adiacente al bastione cannone di Cirò, oggetto di miglioramento sismico.

Un’opportunità di apprendimento sul campo, promossa dall’architetto Nicodemo Gagliardi, progettista e direttore dei lavori e dall’ingegnere Pasquale Varano, dell’impresa esecutrice, che ha permesso agli studenti di coniugare storia, tecnologia e passione per il territorio.

Un’occasione per gli studenti di mettere in pratica le competenze acquisite in ambito topografico e di sperimentare l’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per il rilievo architettonico.

A completare l’esperienza, un volo con drone ha permesso di acquisire immagini aeree delle mura e dei bastioni, offrendo una prospettiva inedita sul patrimonio storico locale.

Il Sindaco di Cirò, Mario Sculco, ha accolto calorosamente la classe, aprendo le porte del Palazzo dei Musei Luigi Lilio, medico, astronomo e matematico di Cirò dedicato all’ideatore della riforma del calendario gregoriano.

Un momento di arricchimento culturale che ha preceduto la visita alla Chiesa Santa Maria de Plateis dove gli architetti Gagliardi e Varano hanno illustrato agli studenti le sfide e le soddisfazioni del restauro conservativo, trasmettendo loro la passione per la valorizzazione del patrimonio storico.

L’architetto Gagliardi e l’ingegnere Varano si sono complimentati con il comportamento corretto e l’interesse dimostrato dagli studenti che si sono autoinvitati per un nuovo incontro, a lavori ultimati.

L’obiettivo è poter confrontare lo stato attuale del fabbricato con il risultato finale, con la disponibilità dell’architetto di condividere gli elaborati progettuali.

La giornata si è conclusa con la visita alla rinomata azienda Librandi, un’eccellenza calabrese nel settore vitivinicolo.

Gli studenti hanno avuto l’opportunità di esplorare la cantina e la suggestiva Tenuta Rosaneto, scoprendo i segreti della produzione di vini di qualità e comprendendo come impegno e dedizione possano portare a risultati straordinari.

Un’Esperienza Formativa a 360 Gradi. L’iniziativa, parte integrante del PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento) dell’istituto, si inserisce nell’ottica del “service learning”, un approccio didattico che promuove l’apprendimento attraverso il servizio alla comunità.

Un ringraziamento speciale va al Dirigente Scolastico, prof. Saverio Candelieri, per aver reso possibile questa esperienza che ha saputo coniugare storia, tecnologia e passione, offrendo agli studenti una preziosa opportunità di crescita personale e professionale.

L’ITT Malafarina si conferma, ancora una volta, un istituto attento alle esigenze del territorio e impegnato a formare i futuri professionisti con competenze all’avanguardia ed una solida base culturale.