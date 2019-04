Apprezzamenti a ragazze e scoppia una maxi-rissa in un bar, 7 persone denunciate

Qualche giorno fa, una volante era intervenuta per sedare una rissa all’interno di un bar di Lamezia Terme. Gli agenti, immediatamente avevano riconosciuto tre uomini di etnia rom appartenenti alla comunità di Scordovillo, che inveivano contro un altro gruppo di persone.

Nello stesso frangente all’esterno giungevano altri rom, che davano appoggio agli altri tre.

Considerata la situazione difficile e per calmare gli animi, in aiuto ai poliziotti sono intervenuti anche una pattuglia della Guardia di Finanza e una dell’Arma dei Carabinieri.

Le indagini di polizia giudiziaria immediatamente avviate hanno permesso di ricostruire integralmente quanto accaduto individuando con certezza e identificando tutti i responsabili della rissa e delle aggravanti, dopo aver sentito tutte le persone coinvolte nella rissa, i testimoni ed analizzato le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

La rissa era sorta per futili motivi, dovuti ad alcuni gesti ed apprezzamenti rivolti a due ragazze presenti nel locale.

L’alterco, iniziato davanti al bancone del bar, è proseguita in un’area esterna coperta e adiacente allo stesso bar, dove le persone rom hanno usato e lanciato oggetti, sedie, vasi e bicchieri ferendo, tra le altre cose, anche dipendente del locale.

All’esito delle indagini, il Commissariato di Lamezia Terme ha denunciato in stato di libertà per i reati di rissa aggravata e lesioni personali: B.D. di 26 anni, B.R. di 36 anni, B.A. di 35 anni, P.L. di 63 anni, B.G. di 25 anni, M.A. di 26 anni e A.F. di 27 anni. L’Intervento delle Forze dell’Ordine ha evitato il peggio.