Approvati al Comune di Squillace 2 progetti CIS

Comincia nel migliore dei modi l’avventura del comune di Squillace nell’ambito della misura CIS- (Contratti Interistituzionali di Sviluppo), promosso dal ministero del Sud e della coesione sociale, finalizzato alla crescita del territorio attraverso il sostegno a progetti volti alla valorizzazione di risorse locali quali ambiente, risorse naturali, riqualificazione urbana, turismo, e cultura. Durante l’incontro tenuto a Tropea il 21 giugno u.s., sono stati ufficializzati i primi 110 progetti, selezionati come interventi a priorità alta, che riceveranno subito il finanziamento.

Nell’elenco dei comuni virtuosi della Calabria è scritto anche il comune di Squillace destinatario di ben due finanziamenti. Il primo riguarda il progetto denominato Bioparco creativo per un turismo ed uno sviluppo ecosostenibile, finanziato con € 1.270.000,00 e che punta rigenerare l’orto botanico del centro storico attraverso la creazione di una palestra all’aperto per il mantenimento delle capacità fisiche e cognitive, soprattutto delle persone anziane. Nel parco è previsto inoltre un suggestivo intervento volto a potenziare e qualificare l’offerta turistica dell’intero comprensorio, vale a dire la realizzazione di una mini-Calabria con la realizzazione di installazioni, di artigianato artistico, dei monumenti principali delle più conosciute città turistiche della Calabria.

E’ prevista infine la realizzazione di un’area giochi per bambini. L’altro progetto approvato, denominato Terre di Cassiodoro, finanziato con € 1.900.000,00 è stato realizzato dal comune di Squillace in rete con altri comuni del circondario, con capofila il comune di Montepaone e prevede la creazione di un cammino intercomunale e la realizzazione di una serie di servizi a supporto dei turisti e l’abbellimento e l’animazione dei territori coinvolti.

Il risultato raggiunto oggi dal comune di Squillace, ha dichiarato l’assessore alla Programmazione e Turismo, il sociologo Franco Caccia, è il frutto di un impegno che ha radici lontane e che ha trovato nel team di tecnici ed esperti dello Sportello Europa comunale, da me coordinato, una risorsa preziosa per lo sviluppo di idee e progetti innovativi. Altro elemento vincente è il quotidiano lavoro di squadra messo in atto tra amministratori ed ufficio tecnico comunale, il cui responsabile, architetto Antonio Macaluso, nonostante l’attuale carenza di personale, riesce con competenza, disponibilità e capacità di ascolto, a dare puntuale riscontro alle diverse progettualità e, nello stesso tempo, a garantire l’ordinarietà. Proseguiamo quindi con fiducia ed ottimismo anche per gli altri progetti presentati dal comune di Squillace che riguardano la riqualificazione del lungomare, il rifacimento dell’illuminazione pubblica nel centro storico, la rigenerazione della struttura del centro servizi , in cui si punterà ad integrare servizi avanzati per l’imprenditoria del circondario e servizi per la salute. Oggi, ha concluso l’assessore Franco Caccia è una giornata importante per Squillace non soltanto per l’approvazione di importanti progetti, tra i pochi progetti dell’intera provincia di Catanzaro, fatto politico quindi grande rilievo, quanto perché abbiamo avuto la certezza come, anche in Calabria, quando si dispone di buone idee e di progetti veramente innovativi, è possibile scrivere una nuova ed esaltante pagina per il futuro delle nostre comunità ed avere la possibilità di creare nuove opportunità per le nuove generazioni.