Approvato il bilancio di previsione del comune di Santa Caterina dello Ionio

Si è svolto, presso la sede municipale di Via Roma, il Consiglio Comunale di Santa Caterina dello Ionio convocato per discutere, tra i diversi punti all’ordine del giorno, l’approvazione del Bilancio di Previsione 2026 – 2028 e determinare alcuni adeguamenti propedeutici per l’approvazione del piano Strutturale Comunale Associato.

La seduta, aperta e diretta dal Presidente del Consiglio Maria Criniti, ha dapprima approvato le aliquote IRPEF ed IMU che sono rimaste invariate anche per il 2026, scongiurando aumenti di tasse per i cittadini.

Successivamente si è passati all’approvazione del Bilancio di previsione 2026-2028. In merito a questo punto all’ordine del giorno, è intervenuta l’assessore Federica Carnovale che ha fornito ai numerosi presenti, un dettagliato prospetto di previsione unitamente anche ai titoli che compongono il Documento Unico di Programmazione. Si è soffermata sull’intenso lavoro che il sindaco e l’amministrazione stanno conducendo e programmando.

Si è detta soddisfatta per i tanti risultati che l’amministrazione sta riuscendo a centrare. Dello stesso avviso, il capogruppo del Consiglio Comunale Raffaele Dolce che ha voluto sintetizzare gli sforzi amministrativi per le tante opere realizzate e programmate.

Si è soffermato maggiormente sull’intervento di riqualificazione della piazzetta di Via Roma che diverrà il punto tappa della Ciclovia dei Calanchi con un restyling del tutto innovativo, info point turistico e postazione di bike sharing, i cui lavori stanno per concludersi.

Ha citato interventi minori come l’installazione del mangiaplastica che consente un migliore e più efficace smaltimento delle bottiglie. O ancora la realizzazione del Polo sanitario e la volontà di installare un bancomat nel centro storico garantendo sempre maggiori servizi.

Ancora ha proseguito citando il Bando Abita Comuni Montani che ha riconosciuto al Comune la cifra di 95.000€ che sarà erogata a favore di coloro che hanno aderito a tale misura trasferendo la propria residenza a Santa Caterina dello Ionio.

È intervenuto poi l’ing. Lanciano, consigliere con delega ai Lavori Pubblici, che ha voluto invece riferire sulla programmazione già trasmessa presso gli Enti sovraccomunali, di oltre 27.000.000 di euro. Tutti interventi mirati alla salvaguardia e messa in sicurezza del territorio, adeguamento sismico degli edifici scolastici, completamento dell’isola ecologica ed efficientamento energetico.

Prima di dare la parola al sindaco, anche il Presidente del Consiglio ha voluto fornire una programmazione che sarà realizzata con il coinvolgimento dei cittadini, che prevede giornate di screening gratuito e diverse iniziative di carattere sociale.

È poi intervenuto il sindaco che ha ringraziato i presenti, le forze dell’ordine e tutti coloro che quotidianamente si spendono per il territorio. I dati del Bilancio di previsione fanno emergere una gestione attenta ed oculata delle risorse che ha consentito, anche per il 2026, di non aumentare le aliquote IMU e IRPEF. “Tuttavia la crisi energetica e i consumi eccessivi delle risorse idriche che si registrano nel nostro paese – ha dichiarato il primo cittadino – sta mettendo in grande difficoltà il Comune. Con gli aumenti dei costi di energia elettrica, infatti, si dovrà presto ricorrere ai ripari”.

Da qui il monito a tutti gli utenti a fare un utilizzo parsimonioso dell’acqua. “Di fronte ad un fabbisogno di 3 l/s, a Santa Caterina dello Ionio, infatti, se ne consuma il doppio. Gli impianti pompanti sono sempre a lavoro e ciò sta determinando conseguenze negative per le nostre casse”. Analoga situazione per il servizio di raccolta Differenziata che registra una bassa percentuale di utenti che correttamente conferiscono i propri rifiuti. “Serve maggiore senso di responsabilità oggi per evitare aumenti delle tasse! E bisogna cambiare passo subito!”

Anche il sindaco si è voluto soffermare, comunque, sui numeri del bilancio e ha descritto l’intensa attività dell’amministrazione impegnata ad intercettare ogni finanziamento.

Ha voluto specificare come il volto di Santa Caterina dello Ionio sia profondamente cambiato e come anche i cittadini ripongono fiducia e guardano con grande interesse. Il lavoro messo in campo in questi ultimi anni ha consentito la nascita di presidi formativi ed educativi come quello di Viale Piave e, speriamo presto, anche quello della sede universitaria della Accademia delle Belle Arti della quale siamo in attesa di ricevere l’autorizzazione ministeriale, ma anche culturali come la struttura del Polo Culturale e Museale delle Arti tra creatività, tradizione e innovazione che sorgerà nei Palazzi Badolato, Chiesa Sconsacrata e Palazzo Di Francia, i cui lavori sono in fase di ultimazione.

Oltre al bilancio di previsione, la seduta ha fornito atto di indirizzo all’Ufficio Tecnico per riprendere l’iter che conduce all’approvazione del Piano Strutturale Comunale Associato. “Dopo anni di incertezze e battute d’arresto – ha concluso Severino – è il momento di ripartire e di procedere determinati con l’adeguamento alla normativa vigente del Documento Preliminare redatto qualche anno fa dal progettista arch.Nasso. Nessuna sostanziale modifica sarà apposta se non quella relativa allo stralcio del Porto e delle aree a servizio favorendo invece la realizzazione di un’area di ricovero per piccole imbarcazioni nei pressi della foce del torrente S.Antonio”.

Tra i punti all’ordine del giorno, anche la cessione di un reliquato stradale a un privato cittadino e l’approvazione del regolamento inerente la Rottamazione quinquies dei tributi comunali.

Quest’ultima consentirà ai cittadini contribuenti di avvalersi dell’abbattimento di sanzioni ed interessi sui tributi dovuti al Comune di Santa Caterina dello Ionio nel periodo compreso tra il 2000 e il 2025 attraverso, a seconda dell’ammontare complessivo, di piani di rateizzazione. Anche questa misura è concepita per venire incontro alle esigenze dei cittadini tutti.

Esauriti i punti all’ordine del giorno, la seduta è stata sciolta.