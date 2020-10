Appuntamenti culturali Naturium: alimentazione e difese immunitarie

Incontro domani a Rende con il biologo nutrizionista Valerio Cinelli

“Difese immunitarie: l’alimentazione antinfiammatoria. La corretta alimentazione per il sostegno del sistema immunitario”. Questo il tema dell’appuntamento divulgativo promosso dal progetto culturale “Naturium” in programma per domani (mercoledì 28 ottobre) alle ore 18 presso il centro commerciale “Marconi” di Rende (Cs). Relazionerà Valerio Cinelli, biologo nutrizionista (Enervit nutrition specialist, district manager informazione tecnico-scientifica).

Il cibo è l’alleato primario per noi tutti, per la nostra salute. Un preciso bilanciamento dei nutrienti utili in ogni giornata è di fondamentale importanza. “Naturium” da sempre promuove attività divulgative finalizzate al benessere delle persone, in una integrazione olistica con l’ambiente naturale che ci circonda.

In termini pratici, quindi, domani si parlerà di quelle specifiche associazioni di carboidrati, proteine e grassi (senza dimenticare l’uso costante degli acidi grassi omega-3 e dei polifenoli) capaci di apportare innumerevoli e indiscussi benefici al nostro organismo.

Il tutto evidentemente rafforzato da altri due fedeli alleati: l’attività fisica, costante e moderata, e le tecniche antistress. Lavorando in perfetta sinergia. Appuntamento mercoledì 28 ottobre alle ore 18 presso il centro commerciale “Marconi” di Rende (Cs).