Apre cantiere senza autorizzazioni, ditta sanzionata

Il comando di Polizia Locale di Crotone ha proceduto ad elevare contravvenzione ad una ditta che questa mattina, all’incrocio sulla via G. Da Fiore con via Fellini, aveva aperto un cantiere senza la preventiva comunicazione e autorizzazione del Comune.

L’apertura improvvisa del cantiere ha causato un intasamento della circolazione in ingresso ed in uscita dal quartiere Farina in orari di punta del lunedì mattina, compromettendo la sicurezza della viabilità oltre ai disagi delle persone costrette a rimanere per molto tempo in auto sotto il sole.

La centrale operativa del Comando ha allertato immediatamente le pattuglie che si sono portate sul posto, dando assistenza alla circolazione prima di procedere ad elevare la sanzione a carico della ditta committente dei lavori. L’urgenza dei lavori non è stata né specificata né discussa in contraddittorio con il Comune affinché se ne potesse concretamente valutare la portata rispetto al disagio ed al pericolo creato. Tanto meno sono state concertate le misure precauzionali da porre in essere per la sicurezza.