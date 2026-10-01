Apre la nuova mensa scolastica della Scuola Primaria di Montepaone

E’ aperta la nuova mensa scolastica della Scuola Primaria di Montepaone.

Uno spazio completamente rinnovato, ampio, luminoso e funzionale, che accoglie gli alunni durante il servizio di refezione scolastica.

Un importante risultato che migliora concretamente la qualità degli ambienti e dei servizi dedicati ai nostri bambini e alle loro famiglie.

«Con l’apertura della nuova mensa consegniamo ai nostri bambini uno spazio completamente rinnovato, moderno, accogliente e funzionale. È un risultato importante, che rende ancora più bella e completa la nostra scuola e migliora concretamente un servizio fondamentale per gli alunni e per le famiglie.

Continuiamo a investire nella scuola con fatti e opere concrete, perché siamo convinti che prendersi cura dei luoghi in cui i nostri bambini crescono e imparano significhi costruire il futuro di Montepaone. Vedere oggi questa nuova mensa pienamente operativa rappresenta per tutta l’Amministrazione comunale motivo di grande soddisfazione.» commenta il Sindaco Mario Migliarese

Una scuola che cresce, una comunità che guarda al futuro.