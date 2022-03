AR e VR: le nuove realtà del gioco online

La nuova frontiera del gioco online riguarda due tipi di realtà innovative: la realtà virtuale e la realtà aumentata.

Questi tipi di innovazione tecnologica stanno conquistando il mercato e i più diversi settori, anche in Italia.

Perché l’AR e la VR stanno coinvolgendo anche il gioco d’azzardo.

Nella ricerca di un buon casinò online italiano vi sarete senza dubbio imbattuti in un nuovo tipo di giochi: se un casinò come 888 apre all’Italia l’opportunità di giocare su una slot ispirata agli NFT, un provider come Evolution è riuscito a rivisitare una slot classica come Gonzo’s Quest trasformandola in un gioco d’azzardo in realtà virtuale – grazie alla collaborazione della software house, specializzata in giochi live, con NetEnt, il famoso fornitore di slot machine.

Ma perché questo tipo di giochi si sta espandendo tanto?

Valeria Endrizzi, esperta di tecnologia e tendenze del web, ci spiega in cosa consistono queste realtà e perché stanno coinvolgendo i casinò online – potrete trovare qui altri suoi articoli.

In cosa si differenziano AR e VR?

Mentre l’augmented reality permette ad elementi digitali di entrare nella realtà fisica, nella virtual reality sono gli utenti che si spostano dal mondo fisico a quello virtuale.

In entrambi i casi, si tratta di innovazioni tecnologiche che permettono una sorta di sovrapposizione tra i due mondi, ma è senza dubbio la realtà virtuale che influisce di più sul mondo del gioco.

Il mercato non viene soddisfatto solo grazie alla produzione di nuovi software, ma anche di nuovi hardware che permettano ai giocatori di entrare nel mondo virtuale: dai visori agli orologi, le più grande aziende – da Microsoft a Apple, da Meta a Google, stanno investendo sempre di più nella produzione di nuovi strumenti che supportino la realtà virtuale e le permettano di evolversi.

Perché la realtà virtuale è così apprezzata dai casinò online e dai provider.

Tutte le innovazioni tecnologiche alle quali abbiamo assistito negli ultimi anni hanno principalmente una funzione quando si tratta di casinò: far sentire il giocatore come se si trovasse in un casinò terrestre.

Indossando degli strumenti che permettono agli utenti di usufruire di questo tipo di tecnologia, i giocatori potranno vivere una vera esperienza da casinò, ma senza dover necessariamente spostarsi per raggiungere un casinò tradizionale.

La realtà virtuale permette di vivere o riprodurre esperienze reali, facendo sentire l’utente come se di fatto si trovasse in un luogo diverso. Dati i vasti usi che se ne possono fare, stanno nascendo interi mondi creati su questa modalità – e hanno il vantaggio di necessitare di un mercato del lavoro vasto e specializzato, anche in Europa.

Il gioco d’azzardo in realtà – virtuale

Il gioco d’azzardo, così come si è diffuso nel mondo reale, si diffonde sempre più anche nel metaverso.

Uno dei più recenti protagonisti di questo mondo è stato uno dei giochi di carte più amato in Italia, il poker.

Nel febbraio 2022, la celebre piattaforma blockchain in realtà virtuale, Decentraland, ha calcolato che già nella prima parte del 2022 il suo casinò, Ice Poker, ha registrato la presenza di migliaia di giocatori e fatturato miliardi di dollari, permettendo ai giocatori di accedere a questa realtà virtuale con un lasciapassare sotto forma di NFT.

Sebbene i lasciapassare non siano proprio alla portata di tutti, e coloro che non sono pratici di criptovalute siano tagliati fuori, le aziende del settore stanno lavorando per permettere a un numero sempre più ampio di giocatori di far parte di questo nuovo mondo – anche tramite gli smartphone.

Conclusioni

La realtà virtuale e quella aumentata prendono sempre più piede nel mondo del gioco d’azzardo, nel tentativo di fornire ai giocatori un’esperienza di gioco sempre più realistica.