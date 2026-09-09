Arcidiacono: “Nessuna scelta ancora presa, ma Soverato prima di tutto”

Ho letto con attenzione l’articolo di MoveOnCalabria che, tra i nomi accostati alla nuova aggregazione politica “Obiettivo Comune”, cita anche il mio.

Prima di tutto una parola per Pietro Matacera, che stimo sinceramente come persona e come amico da tanti anni. Conosco la sua passione autentica per Soverato e il suo impegno costante per la nostra comunità, qualità che gli riconosco a prescindere da qualsiasi appartenenza politica, e per questo gli auguro il meglio nel percorso che ha scelto di intraprendere.

Rispetto al mio nome, colgo l’occasione per fare chiarezza: al momento sono in una fase di riflessione e di ascolto, e non ho ancora maturato alcuna decisione. Non c’è stata da parte mia alcuna adesione, e ritengo corretto, nei confronti dei cittadini prima ancora che della politica, non entrare nel merito di valutazioni che sono ancora in corso e che meritano il giusto tempo per essere ponderate con serietà.

Soverato è la mia città, la casa di tutti noi prima di essere il terreno di qualunque competizione elettorale. È a lei che guardo con più attenzione: merita una politica capace di ascoltare, di costruire insieme e di mettere sempre il bene comune davanti agli interessi di parte. Qualunque strada deciderò di percorrere, sarà sempre con questo spirito, e con lo stesso affetto di sempre per la nostra comunità.

Dr. Marco Arcidiacono