Area camper non vuol dire accampamento

Premessa 01: mai penserò che un cosa non si debba fare perché comporti dei problemi; i problemi vanno conosciuti e risolti, meglio se in anticipo.

Premessa 02: mi sta bene qualsiasi innovazione a Soverato che serva a dare una boccata d’ossigeno al nostro turismo, il quale è tutt’altro che soddisfacente.

I camper, alla fine, equivalgono alle case e alle camere d’albergo: sono strutture abitative per turisti. E i camperisti, nel tempo in cui soggiornano, possono essere ospiti graditi e fruire della nostra ospitalità, e dei lidi e ristoranti…

D’accordo, dunque, con l’area camper. Ma se un camper equivale a una camera d’albergo, allora ne deve seguire esattamente le regole, altrimenti i camper diventano accampamento. Sarò breve:

– L’area camper dev’essere elegantemente ma seriamente recintata;

– e munita di servizi (spero sia ovvio);

– e sorvegliata da addetti h/24;

– e da telecamere e ogni altro strumento.

– Si deve accedere all’area solo previa prenotazione;

– e ciò deve avvenire solo tramite agenzie o associazioni ufficiali;

– e con precisa indicazione dei giorni di permanenza richiesti;

– e con presentazione di documenti validi sia delle persone sia del mezzo;

– mezzo e persone, coperti da assicurazione specifica.

– Il camperista, nel chiedere un posto, s’impegnerà a osservare regole di comportamento e civiltà, di cui sarà portato a conoscenza.

– Al termine dei giorni prenotati, il camperista dovrà lasciare l’area;

– in alternativa, potrà essere previsto un rinnovo, ma con le stesse regole, e solo se il posto sarà rimasto libero. Per capirci: niente “occupazioni”.

– A tale proposito, l’area camper dovrà seguire un calendario omogeneo alla stagione turistica, e quindi venire chiusa nel periodo invernale, e sgombrata, e rimanere chiusa e senza servizi.

– Tali norme devono essere rese di pubblico dominio, e scritte in modo da non comportare nessun tipo di fantasiose interpretazioni, magari di giurisprudenza creativa.

Ecco l’evidente differenza tra un’area camper e un accampamento. Ora confido che il gentile lettore intuisca quali “accampamenti” voglio evitare. E bisogna prevenire, perché se un “accampamento” inizia anche con un solo ingresso nell’area, poi intervenire sarebbe difficilissimo. Anche con l’area camper, dunque, è una questione di quella cosa di cui il turismo in Calabria certo non abbonda: la professionalità.

Accuratamente previsto e fatto ciò, ben venga l’area camper.

Ulderico Nisticò