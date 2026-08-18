​Argusto, due incidenti a pochi metri sulla SS 713: quattro veicoli coinvolti e strada chiusa

Sulla strada statale 713 “Trasversale delle Serre”, in corrispondenza del km 32,400, nel territorio comunale di Argusto, il traffico è temporaneamente bloccato a causa di due distinti incidenti stradali, avvenuti a pochi metri di distanza l’uno dall’altro.

Nei due sinistri sono rimasti coinvolti quattro mezzi: tre autovetture e un motociclo. Ci sono due persone ferite per cui è stato attivato l’elisoccorso.

Il personale Anas è presente sul posto per la gestione della viabilità e per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza della sede stradale. Presenti anche le Forze dell’Ordine e i soccorritori.

Al momento il traffico è bloccato in corrispondenza del tratto interessato.