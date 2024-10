Armando Verdiglione, lo scienziato di Caulonia compirà 80 anni il 30 novembre. Prime iniziative.

L’Università delle Generazioni di Badolato si sta attivando per ricordare e far ricordare lo scienziato di Caulonia (RC) Armando Verdiglione il quale, fra un mese, il prossimo 30 novembre 2024 compirà 80 anni.

Noto psicanalista, autore del “Manifesto” della nuova scienza della “cifrematica” nonché prolifico scrittore, editore ed organizzatore di grandi eventi socio-culturali internazionali, Armando Verdiglione è nato a Caulonia il 30 novembre 1944, si poi è laureato all’Università Cattolica di Milano città che ha scelto per realizzare gran parte delle sue clamorose ed originali iniziative che, però, oltre al successo, gli hanno procurato pure qualche problema giudiziario.

Tuttavia resta uno degli intellettuali italiani più conosciuti nel mondo, tra i più innovativi e lungimiranti nei decenni tra 20° e 21° secolo. E come tale va onorato, significato e valorizzato.

Il primo personaggio ad aderire a questo ricordo-celebrazione è stato lo scultore badolatese Gianni Verdiglione, il quale solitamente abita a Focà di Caulonia. In questa popolosa contrada, sabato scorso 26 ottobre, l’artista ha impiantato in Via Allaro (angolo Via degli Agrodolci) una piccola “pietra parlante” con la semplice iscrizione “A Armando Verdiglione – Focà”.

Tale installazione tròvasi accanto ad altre due “pietre parlanti” celebrative: una dedicata alla poetessa-contadina Teresa Pulicanò detta Tita che si è detta salvata dalla Poesia; l’altra dedicata a Vincent Raschellà (detto Vici u Pacciu) pioniere del volo già nel 1889.

La stessa Università delle Generazioni assegnerà al prof. Armando Verdiglione il premio “Calabrese Eccellente” che annualmente viene dato a personalità che si sono distinte molto utilmente dentro e fuori i confini regionali.

Intanto, il fondatore di questa associazione culturale, Domenico Lanciano, ha scritto un profilo essenziale sulla vita e le opere di Armando Verdiglione, pubblicato su vari siti web interregionali. Adesso si aspetta di conoscere se ci sono iniziative a livelli istituzionali locali, provinciali o regionali.