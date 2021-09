Armi e droga nella fattoria di famiglia, arrestati padre e due figli

Arrestati padre e figli che nascondevano armi e droga nella fattoria di famiglia. I carabinieri della compagnia di Bianco e dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria hanno pertanto arrestato a Casignana, nel Reggino, R.R.., 56enne del posto, e i suoi due figli R.A. e R.F.P., rispettivamente di 20 e 19 anni, incensurati, per detenzione di armi e munizioni clandestine, ricettazione e detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

I militari hanno rinvenuto su un terreno della fattoria di famiglia un vero e proprio arsenale di armi, anche da guerra, una piantagione di marijuana e diversi chili di hashish. In particolare, gli inquirenti hanno trovato: un mitra da guerra, cinque pistole, due fucili e quasi un migliaio di munizioni di vario calibro, tutto conservato in vari tubi nascosti tra le rocce.

Attorno, c’era una piantagione composta da tre piazzole – per un totale di 65 piante di marijuana – di cui circa 7 kg di stupefacenti già raccolti in un essiccatoio e 120 panetti di hashish conservati in un bidone di plastica, per un totale di oltre 12 chili. I Cacciatori di Calabria, sono stati attirati da un forte odore di marijuana provenire dalla zona.

Il successivo appostamento, attuato per accertare la presenza nei paraggi di una piantagione, ha consentito di rintracciare i frequentatori dell’azienda agricola di famiglia, identificati negli arrestati.

Passando al setaccio il capannone e le zone limitrofe, tra bovini, covoni di fieno, mangiatoie e abbeveratoi, i militari dell’Arma hanno rinvenuto la droga e l’arsenale di armi, perfettamente conservate e quasi tutte con matricola abrasa. Per padre e figli è stata disposta la custodia cautelare in carcere.