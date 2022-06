Armi e droga sequestrati dalla Polizia nelle Preserre

Continua l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio ad opera della Polizia di Stato di Vibo Valentia. I poliziotti, a seguito di una segnalazione di resti di una vettura in contrada Andre, nella zona delle Pre Serre vibonesi, si sono recati sul posto e hanno riscontrato la fondatezza dell’indicazione.

Le attività di accertamento volte alla comprensione della provenienza di quanto rinvenuto hanno permesso di notare, al di sotto dell’autovettura, una zona di terreno non omogena, per cui gli agenti hanno deciso di approfondire quanto rilevato, fino a rinvenire un contenitore in plastica, ben occultato, al cui interno erano custoditi armi e droga.

In particolare, i poliziotti hanno proceduto al sequestro di una mitraglietta tipo “Skorpion”, con matricola abrasa e completa di 2 caricatori; una pistola calibro 9×21 completa di 2 caricatori, dei quali uno rifornito di 15 colpi e l’altro “aumentato” fino a contenere 20 colpi; una pistola Beretta calibro 6,35; un Passamontagna nero e ben 527 cartucce di vario calibro. Da ultimo, nel contenitore sono stati sequestrati anche 300 grammi di cocaina pura.