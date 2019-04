Armonie di Primavera, due grandi pianisti suoneranno al Comune di Catanzaro

Presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro si svolgerà tra pochi giorni un grande evento pianistico che rappresenterà una viva e concreta testimonianza dell’incontro tra talenti a livello internazionale. Sabato 20 aprile infatti, alle ore 17,30, si terrà un concerto di pianoforte che vedrà protagonisti il M° Neville Jason Fahy, direttamente da Atene, e la giovane pianista catanzarese M° Tusha Ilaria Silipo, i quali intratterranno il pubblico con gli intramontabili classici di sempre e provvederanno ad allietare i presenti augurando al contempo una buona Pasqua.

L’evento è organizzato dall’associazione Consolidal e dall’associazione Agimcal, con il patrocinio gratuito del Comune di Catanzaro e dell’Assessorato alla Cultura. Il curriculum concertistico dei due musicisti professionisti è di tutto rispetto e hanno all’attivo diversi eventi, premi e una promettente carriera, e l’idea delle associazioni che hanno organizzato la serata nel cuore propulsore della vita sociale cittadina è stata proprio quella di far incontrare due pianisti di diversa provenienza, ma che hanno in comune la passione, la tecnica e la professionalità adeguate a porre le giuste basi per un grande successo.