Arrestata donna di 39 anni per favoreggiamento e sfruttamento prostituzione

I Carabinieri della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto hanno rintracciato e arrestato una donna rumena di 39 anni, residente a Crotone, già nota alle forze dell’ordine.

L’arresto è stato eseguito in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Crotone – Ufficio G.I.P., nell’ambito dell’operazione denominata “Medusa” che nei giorni scorsi aveva portato all’esecuzione di diverse misure cautelari.

Espletate le formalità di rito, la donna è stata sottoposta agli arresti domiciliari. L’indagine, condotta dai militari della Tenenza di Isola di Capo Rizzuto a partire dal mese di settembre 2024, ha consentito di documentare l’esistenza di un sodalizio criminale, radicato sul territorio di Isola di Capo Rizzuto e operante prevalentemente nel comune di Crotone, anche attraverso l’utilizzo di un motel.

L’indagata è ritenuta responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzata al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione.