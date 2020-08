Arrestate due persone per spaccio di droga e denunciato un 21enne

Nel corso dei servizi disposti dalla Compagnia Carabinieri di Cosenza per la prevenzione ed il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio, i militari della Stazione di Camigliatello Silano con il supporto di una unità cinofila dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un uomo ed una donna, entrambi 39enni di Camigliatello Silano, e denunciato un 21enne in stato di libertà.

L’operazione era scattata alle prime luci dell’alba di sabato scorso, quando il personale operante, dopo aver cinturato l’abitazione dei due 39enni, hanno fatto irruzione sorprendendoli con lo stupefacente. Nel corso dell’incursione, la donna, avuta percezione della perquisizione, ha gettato parte dello stupefacente tenuto in casa dalla finestra che veniva prontamente recuperato dai militari disposti a sorvegliare le vie di fuga.

All’interno dell’abitazione oltre alla donna era presente il compagno di quest’ultima che è stato fermato prima che riuscisse a disfarsi di un altro involucro contenente della marijuana. Nel corso della perquisizione domiciliare eseguita con il prezioso ausilio dell’unità cinofila dello Squadrone dei Cacciatori di Calabria, sono stati rinvenuti 125 grammi di cocaina e 450 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Dalle analisi eseguite presso il laboratorio del Comando Provinciale di Vibo Valentia è emerso che lo stupefacente avrebbe garantito ai due fermati circa 800 dosi di cocaina e 1.500 di marijuana.

La droga immessa sul mercato aveva un valore di circa 60.000 euro. Gli arrestati su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza sono condotti agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo.

Nel corso del medesimo servizio è stata eseguita un’ulteriore perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un 21enne dove sono stati rinvenuti altri di 4 grammi di marijuana ed un bilancino di precisione. Lo stesso è stato denunciato in s.l..