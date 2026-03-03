Arrestato a Catanzaro un 42enne con quasi 2.000 pacchetti di sigarette rubate

I carabinieri della Stazione di Catanzaro Lido, in sinergia con i colleghi della Stazione di Palizzi Marina, erano sulle sue tracce a seguito di un furto avvenuto nella notte del 23 febbraio in un bar di Palizzi, da cui erano state sottratte numerose stecche di sigarette.

La refurtiva è stata rinvenuta in un magazzino di proprietà del 42enne all’esito di una perquisizione domiciliare: l’indagato non è riuscito a spiegare la provenienza delle stecche di sigarette, di cui è stato possibile riscontrare la corrispondenza con il lotto rubato a Palizzi.

I quasi duemila pacchetti di sigarette rubati hanno un valore commerciale di circa trentamila euro. All’indagato, a cui è stato contestato il reato di ricettazione, all’esito del giudizio di convalida, è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di dimora a Catanzaro. Il materiale recuperato è stato, invece, sequestrato.