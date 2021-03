Arrestato a Catanzaro un giovane ed insospettabile spacciatore

Prosegue, in tutto il territorio provinciale, l’azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti della Questura di Catanzaro.

A finire nella rete dei poliziotti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile e del Commissariato “Lido” è stato un 28enne di Sellia Marina (F.D., c.l. 92), al quale sono stati sequestrati oltre 100 grammi di marijuana.

Nonostante l’età e la mancanza di precedenti penali, dagli elementi raccolti sembrerebbe che il giovane fosse dedito in modo professionale all’attività illecita, infatti, presso la sua abitazione, oltre alla droga, già divisa in diverse dosi pronte per essere cedute, sono stati sequestrati bilancini di precisione, un grinder, buste e macchinari per il confezionamento sottovuoto dello stupefacente.

All’arrivo dei poliziotti l’uomo tentava di disfarsi della droga lanciandola da una finestra, ma la scena veniva immediatamente ripresa da uno degli operatori appositamente lasciato sul retro della casa.

Anche in questo caso l’attività investigativa è stata supportata da personale dell’Unità Cinofila della Questura di Vibo Valentia, con l’impiego del cane “Bruce”.

L’arrestato, su disposizione del PM di turno della Procura di Catanzaro, in attesa della convalida, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.