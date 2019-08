Arrestato dai carabinieri 32enne ladro seriale

Dopo l’arresto per l’ennesimo furto consumato era stato posto ai domiciliari ma Gianluca Pirroncello, pluripregiudicato catanzarese di 32 anni, nella serata di lunedì scorso era stato sorpreso dai Carabinieri della Stazione di Catanzaro Santa Maria, fuori dalla propria abitazione del quartiere Pistoia, ad oltre 1 chilometro di distanza.

Per quell’ ennesima evasione era stato nuovamente arrestato e all’esito dell’udienza di convalida, ricondotto al proprio domicilio ma, sulla base di una richiesta di aggravamento della misura, favorevolmente accolta dal Tribunale di Catanzaro, per lui è scattata la custodia cautelare in carcere.

Nella serata di ieri infatti gli stessi militari della Stazione di Catanzaro Santa Maria si sono presentati a casa dell’uomo per condurlo al Carcere di Siano.