Arrestato in Calabria un sacerdote per maltrattamenti: è ai domiciliari

Un sacerdote incardinato nella diocesi di Locri-Gerace è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari dai carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria.
La misura cautelare nei confronti del religioso è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su esplicita richiesta della Procura della Repubblica di Locri, che ha coordinato le attività investigative.
L’operazione giunge al termine di un’articolata indagine durata diversi mesi, condotta dagli militari dell’Arma nel più stretto riserbo per tutelare la riservatezza e la delicatezza degli elementi raccolti.
Secondo le prime informazioni apprese, l’ipotesi di reato contestata è quella di maltrattamenti, che sarebbero stati compiuti nei confronti di persone adulte.
Le forze dell’ordine e la magistratura mantengono al momento un riservo assoluto sui dettagli della vicenda, sulle specifiche dinamiche dei fatti e sull’identità delle persone coinvolte, in attesa dei successivi sviluppi processuali.