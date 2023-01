Arrestato in Svizzera un 54enne del catanzarese, era ricercato per bancarotta

Un cittadino di 54 anni, originario del catanzarese, è stato arrestato in Svizzera su disposizione della procura generale di Perugia, perché deve scontare 5 anni e 11 mesi di reclusione per reati commessi tra il 1997 e il 2010.

L’attività investigativa ha portato a rintracciare l’uomo nei pressi della città di Solothurn. Dalle indagini è emerso che il latitante era riuscito a lasciare l’Italia dal 2013 a bordo di un’auto con targa elvetica e in compagnia di una donna di nazionalità svizzera.

Il tutto faceva presupporre che l’attività di indagine e il monitoraggio dell’uomo dovessero concentrarsi oltralpe.

Le notizie apprese sono state comunicate all’Interpol di Roma che, tramite la polizia svizzera, hanno portato all’arresto dell’uomo. Il cinquantaquattrenne ora è in attesa di essere estradato in Italia per scontare la pena inflitta.