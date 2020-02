Arriva a Soverato “Operazione Risorgimento Digitale” di TIM

Una grande “scuola mobile digitale” da oggi in Piazza Maria Ausiliatrice e corsi in aula gratuiti fino al 13 marzo per insegnare Internet e le sue potenzialità. Il progetto toccherà tutte le 107 province italiane coinvolgendo oltre 400 formatori che svilupperanno un programma di 20mila ore di lezione. Obiettivo: insegnare Internet a 1 milione di persone

La città di Soverato ospita da oggi l’iniziativa “Operazione Risorgimento Digitale” di TIM, un grande progetto che ha l’obiettivo di dare a tutti la possibilità di diventare “cittadini di Internet” e accelerare in questo modo il processo di digitalizzazione del Paese.

Le attività sono state avviate questa mattina, alla presenza del Sindaco, Ernesto Francesco Alecci, e del Responsabile Operations Area Sud di TIM, Marco Battisti, con l’arrivo in Piazza Maria Ausiliatrice del “truck” di TIM, una vera e propria “scuola mobile” che fino a venerdì 21 funzionerà da “sportello digitale” in cui i cittadini potranno richiedere informazioni, attivare i servizi che abilitano alla vita digitale e partecipare a brevi lezioni.

La “scuola mobile” anticiperà l’avvio dei corsi in aula, che si terranno gratuitamente in diverse location cittadine fino al 13 marzo, attraverso lo svolgimento di attività didattiche articolate su diversi livelli con un team di formatori pronti a spiegare al pubblico come Internet possa migliorare concretamente la vita quotidiana.

“Con entusiasmo e orgoglio abbiamo appreso che TIM ha scelto la nostra città per l’iniziativa < Operazione Risorgimento Digitale > un importante progetto nazionale che sono sicuro – dichiara il Sindaco Ernesto Francesco Alecci – porterà beneficio ai cittadini, alle imprese e anche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione. Tutto ciò, fra l’altro, si inserisce nel quadro di digitalizzazione del nostro Comune che sta portando avanti un articolato programma di sviluppo del tessuto sociale.”

“I dati forniti dal Censis in collaborazione con il Centro Studi TIM sullo stato di digitalizzazione della Calabria evidenziano che può essere fatto ancora molto per stimolare la crescita digitale del territorio – ha affermato Marco Battisti, Responsabile Operations Area Sud di TIM –. Con ‘Operazione Risorgimento Digitale’ vogliamo infatti fornire una risposta concreta al bisogno sociale di un’ampia fascia di popolazione sfruttando le potenzialità di Internet e delle reti a banda ultralarga che coprono l’83% della regione. Si tratta di un progetto che ha l’obiettivo di migliorare concretamente la vita quotidiana delle persone attraverso un mix di corsi in piazza e sessioni formative in aula, personalizzati su diversi target di riferimento”.

Grazie alle lezioni in piazza gratuite, all’interno della “scuola mobile”, i cittadini potranno scoprire Internet e le sue potenzialità in 10 brevi sessioni formative da meno di un’ora, con le quali imparare a utilizzare i principali servizi digitali. In parallelo, i cittadini potranno iscriversi al programma in aula articolato in 3 moduli da 2 ore, che coinvolgerà i partecipanti per tre settimane consecutive con l’obiettivo di insegnare loro dieci cose facili e utili per diventare cittadini di Internet, come ad esempio, entrare in rete, trovare informazioni, comunicare, condividere e vivere le proprie giornate da cittadino digitale. I corsi si svolgeranno sia la mattina, sia il pomeriggio, dal lunedì al venerdì nelle diverse location cittadine: Sala Consiliare presso il Municipio, ITT ”Giovanni Malafarina” e Scuola Esi Sud.

Il progetto, che a livello nazionale raggiungerà 1 milione di persone attraverso un intenso programma di formazione gratuito nelle 107 province italiane, vedrà impegnati circa 400 formatori TIM che offriranno oltre 20mila ore di lezioni, coinvolgendo associazioni, centri di aggregazione e incontro territoriali, polisportive e centri anziani.

Tra gli esempi concreti di strumenti che favoriscono la partecipazione attiva alla vita digitale da parte di un sempre più ampio bacino di persone, l’attivazione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), la soluzione che permette di accedere, anche da dispositivi mobili, ai servizi online della Pubblica Amministrazione (INPS, INAIL, Agenzie delle entrate, Portali del cittadino, etc.) e dei privati abilitati, con un’unica Identità Digitale (user e password). E ancora, pagare il parcheggio o acquistare i biglietti di un museo con lo smartphone, utilizzare le App per avere sempre a portata di click la musica e i film preferiti, creare e modificare foto e video, oppure saper riconoscere le fake news e prevenire i rischi del web.

È possibile iscriversi ai corsi e chiedere ulteriori informazioni sia attraverso il Numero Verde dedicato 800 860 860 sia online attraverso la pagina web www.operazionerisorgimentodigitale.it. Il sito è arricchito di nuovi contenuti e consente l’accesso alle video-pillole “Lezioni di Internet in 100 secondi” di Salvatore Aranzulla, tra i più famosi divulgatori di temi tecnologici, che offrono una panoramica degli argomenti trattati nei corsi: connessione e Wi-Fi, navigare con i browser, fare ricerche on line, inviare e-mail, utilizzare social network, applicazioni, SPID e servizi di e-government, home banking in tutta sicurezza.

Il progetto toccherà le cinque province calabresi: dopo Gioia Tauro, Vibo Valentia e Soverato, sarà la volta di Cotronei e Rende.

“Operazione Risorgimento Digitale” è realizzata in collaborazione con la Commissione europea e la Polizia di Stato, con la partecipazione degli Operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni, aderisce al Manifesto della Repubblica Digitale promosso dal Ministro dell’Innovazione e ha il patrocinio e dell’ANCI. Nell’ambito del progetto sono stati anche siglati di recente importanti protocolli di intesa con il Ministro per la Pubblica Amministrazione e con il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Giustizia.