Arriva a Soverato “Operazione Risorgimento Digitale”

Soverato fa parte dei 107 comuni scelti per progetto Tim Risorgimento Digitale. L’iniziativa vuole contribuire a rendere alla portata di tutti e in particolar modo degli adulti le opportunità offerte dalla rete.

Contribuire alla crescita e ad un migliore approccio con l’esperienza del web. Che sia per intrattenimento o per accedere ai servizi on line, è importante abilitare e promuovere la cultura digitale tra i cittadini.

Sono, questi, gli obiettivi di Operazione Risorgimento Digitale, il progetto che la Tim porterà a Febbraio a Soverato una delle 5 piazze calabresi ad usufruire del momento formativo.

È quanto fa sapere il Sindaco Ernesto Francesco Alecci condividendo metodi ed obiettivi dell’iniziativa, una grande scuola mobile, è così che è stato pensato il tour di TIM. I corsi di formazione di internet sono gratuiti e rivolti a tutti i cittadini.

Per chi volesse iscriversi subito può contattare il Numero Verde dedicato 800 860 860, attivo dalle 8:00 alle 20:00 di tutti i giorni.