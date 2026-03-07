Arriva Mediterranea Village. L’esperienza educativa della Dieta Mediterranea

Educare, valorizzare il territorio e promuovere uno stile di vita sano, divertendosi. Con questo obiettivo nasce Mediterranea Village, il nuovo format culturale ed esperienziale dedicato alla Dieta Mediterranea che si svolgerà, a brevissimo, in tutte le scuole della provincia di Catanzaro, a seguire, dal 24 al 28 aprile 2026 all’Ente Fiera “G. Colosimo” del capoluogo, per poi proseguire in tutta Italia.

Non è una fiera né un semplice evento gastronomico. Mediterranea Village è un villaggio interattivo in cui il cibo diventa strumento educativo e il pubblico protagonista attivo di un percorso di consapevolezza, apprendimento e divertimento.

Mediterranea Village è ideato e prodotto da Planet Multimedia, realtà italiana specializzata in format educativi ed esperienziali, sotto la guida di Emanuele Gambino, imprenditore e creatore di progetti, quali Il Cervellone, High School Game e Travel Game, che uniscono intrattenimento, educazione e partecipazione attiva.

Il coordinamento operativo del progetto è affidato alla project manager Graziella Cirillo, mentre Mac Media affianca l’organizzazione in qualità di partner strategico per lo sviluppo commerciale e la valorizzazione delle partnership territoriali e Roberto Talarico è il responsabile area artistica e comunicazione.

La mission di Mediterranea Village è chiara: educare divertendo, nutrire la consapevolezza e valorizzare il territorio. Il progetto insegna a capire, scegliere e vivere il cibo, utilizzando strumenti di gamification, esperienze immersive e intrattenimento intelligente.

La visione è ambiziosa: diventare il principale format educativo esperienziale sulla Dieta Mediterranea in Italia, creando un modello replicabile e riconoscibile che unisce educazione alimentare, benessere e prevenzione, cultura mediterranea e sviluppo economico locale.

Mediterranea Village è pensato per tutti, perché lo stile di vita mediterraneo porta benefici a ogni età e condizione. In particolare: studenti e giovani, per imparare fin da subito abitudini alimentari sane; famiglie, per condividere momenti di educazione, gioco e benessere; persone anziane, per promuovere prevenzione e salute duratura; professionisti e cittadini, per approfondire conoscenze su alimentazione, territorio e sostenibilità.

Il progetto trasforma ogni visitatore in protagonista attivo, facendo vivere in prima persona i valori della Dieta Mediterranea: salute, equilibrio, cultura e piacere del cibo.

A differenza dei saloni del cibo, Mediterranea Village offre: esperienze interattive e gamificate, dai quiz alle sfide multimediali; showcooking e attività dal vivo, dove il cibo diventa strumento educativo; percorsi esperienziali strutturati, che uniscono scuola, famiglia e territorio, un pubblico protagonista, che gioca, impara e vive il Village.

Mediterranea Village promuove concretamente i prodotti calabresi e le filiere locali, sensibilizzando all’importanza di scelte alimentari sostenibili, salutari e responsabili. Il cibo diventa così simbolo di identità, cultura e responsabilità sociale, rafforzando l’economia e l’identità del territorio.

Il Mediterranea Village vanta la partecipazione di figure di spicco e professionisti riconosciuti nei rispettivi campi, garantendo un’esperienza di alto livello e ricca di contenuti autorevoli. Tra loro: Chef Antonio Franzè, Ambasciatore dei Sapori Calabresi, curerà le specialità gastronomiche dell’area food, valorizzando i prodotti tipici della regione con maestria culinaria.

Maestro Pizzaiolo Michele Intrieri, fondatore della Scuola Italiana Pizza, sarà responsabile della progettazione e gestione completa dell’area pizza, garantendo autenticità e qualità superlative. Chef Domenico Origlia, presidente Associazione Provinciale Cuochi Catanzaro, che si occuperà degli show cooking.

Ci sarà anche un Comitato Scientifico, composto da medici, docenti universitari ed esperti del settore, che guiderà i talk tematici su alimentazione, salute e benessere, con interventi basati su solide evidenze scientifiche.

Il progetto si avvarrà, inoltre, della partecipazione degli Chef Pittagorici, cuochi calabresi impegnati nella valorizzazione della cucina del territorio e dei principi della Dieta Mediterranea, custodi di una tradizione gastronomica che unisce sapere antico, stagionalità, equilibrio nutrizionale e identità culturale.

I partner non sono semplici espositori ma attori attivi del progetto educativo, con visibilità reale durante gli eventi, integrazione nei percorsi gamificati e presenza nei contenuti online. I brand vengono associati a valori di salute, educazione, territorio e responsabilità sociale, partecipando a un progetto culturale e non solo commerciale.

A breve si partirà con le attività all’interno delle scuole della provincia di Catanzaro. Appuntamento, poi, dal 24 al 28 aprile 2026, all’Ente Fiera Giovanni Colosimo del capoluogo e, in seguito, in tutta Italia, per imparare, partecipare, vivere un’esperienza educativa sul vivere bene.