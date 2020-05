Arrivano a Catanzaro le Frecce Tricolori

Anche Catanzaro accoglierà le Frecce Tricolori in occasione delle celebrazioni per il 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, visto che la Pattuglia Acrobatica Nazionale effettuerà una serie di sorvoli, toccando tutte le regioni italiane e abbracciando simbolicamente con i fumi tricolori tutta la Nazione, in segno di unità, solidarietà e di ripresa.

Per il capoluogo calabrese l’appuntamento è per giovedì 28 maggio, quando le Frecce Tricolori sorvoleranno anche i cieli di Bari, Potenza, Napoli e Campobasso.

L’iniziativa prevede che, a partire dal 25 maggio la Pan decollerà da Rivolto, sede delle Frecce tricolori, e toccherà, nell’arco di cinque giorni, tutti i capoluoghi di regione.

Tra le città che saranno sorvolate, Codogno, prima zona rossa dell’emergenza sanitaria che ha colpito il Paese e Loreto, dove ha sede l’omonimo santuario della Madonna protettrice dell’Arma Azzurra.

Il 2020 è, infatti, l’anno giubilare proclamato da Papa Francesco nel centenario della proclamazione della Beata Vergine di Loreto, “Patrona degli Aeronauti”.