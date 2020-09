Arrotondare le nostre entrate: ecco qualche idea!

Siamo d’accordo: il periodo, economicamente, non è dei migliori. Anzi: possiamo dire che ci mancava giusto il Covid per dare il colpo di grazia alle nostre finanze già non propriamente sulla cresta dell’onda data la crisi del 2009. Forse stiamo valutando di cambiare lavoro, oppure di fare il grande salto e trasferirci all’estero, dove magari la vita potrebbe essere più facile. Prima di intraprendere vie così drastiche, però, ci sentiamo di consigliarvi qualcosa che possa affiancare il vostro attuale lavoro, non farlo andare in cantina: avete mai pensato alla possibilità di avere delle entrate parallele, così da arrotondare, magari con qualche centinaio di euro al mese, le vostre entrate? Ebbene, trovare un secondo lavoro di successo oggi stesso potrebbe non essere un’impresa eccezionale: certo, dovreste impegnarvi un po’ per capire come funziona la rete, ma sarà proprio grazie a quella che potrete vivere una vita più serena.

Vediamo, nelle prossime righe, qualche idea che possa rivelarsi il vostro asso nella manica.

IL DROPSHIPPING: UNA SOLUZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI

Essere proprietari di un negozio virtuale senza doversi preoccupare di spedizioni, magazzino e inventari, potrebbe sembrare davvero un sogno troppo abbagliante. Eppure questa possibilità esiste e si chiama “dropshipping”: in poche parole, voi sarete degli intermediari tra il cliente e il magazzino, e avrete una bella percentuale sulle vendite che riuscirete a mettere a segno. Certo, vi serviranno un po’ di pratica e dei partner che possano essere definiti ideali (sia per quanto concerne il capitolo del trovare il giusto fornitore che la gestione del lavoro in sè in seconda battuta), ma una volta trovato un compagno di lavoro affidabile nelle spedizioni e nella gestione del magazzino, ecco che buona parte del gioco sarà fatto e voi potrete avere un secondo lavoro in grado di darvi soddisfazioni economiche non da poco e probabilmente potrete arrivare a pensare di abbandonare il lavoro che state facendo ora per dedicarvi unicamente alle spedizioni di merci intorno al mondo, comodamente da casa vostra. Una visione allettante, vero? In effetti, sembrerà proprio di aprire un’azienda, solo con molti meno grattacapi!

UNA VETRINA ONLINE PER GLI OGGETTI CHE AMATE CREARE

Ok, questa è un’idea più vaga rispetto alla precedente e che risente di incognite maggiori. Ma è una possiblità che avrete tra le mani quando vi imbatterete in negozi online che fungono da collettori di idee creative: se avete un progetto manuale di qualche tipo, che può andare da bizzarri coprivaso in lana a calamite fatte in modo originale, passando per un milione di altri oggetti sempre handmade, ecco che questa potrebbe essere la soluzione per voi, dato che potreste vendere i vostri oggetti all’altro capo del mondo senza grandi sforzi. Se l’idea vi alletta, non vi resta che fare un tentativo: di certo non avreste nulla da perdere e potreste trovarvi a guadagnare una piccola cifra con la quale arrotondare gli incassi del vostro primo lavoro!

Unica ombra: fate attenzione alle false proposte di lavoro che potreste trovare online.

Speriamo che questi consigli possano avervi fatto balenare un sorriso sul volto e magari dato un po’ di nuove energie per questo settembre, che potrebbe essere davvero foriero di grandi idee e incassi per arrotondare!