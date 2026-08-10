Arte e Fede a Sant’Andrea Apostolo dello Ionio: la nuova opera in ceramica “La Passio di Santa Marina”

La comunità di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio si prepara a vivere un momento di profonda condivisione culturale. Nella giornata di martedì 11 agosto, a partire dalle ore 18:30, la splendida Chiesa di Campo aprirà le sue porte per ospitare la presentazione ufficiale de “La Passio di Santa Marina”, un’opera artistica in ceramica nata con l’intento di rileggere e interpretare le suggestive scene agiografiche dell’affresco originale custodito all’interno dell’edificio sacro.

Questo progetto storico-artistico, ideato e curato da Elena Di Fede e realizzato a quattro mani insieme all’artista Maria Carlotta Romeo, nasce da un felice incontro tra ricerca filologica, maestrìa artigianale e valorizzazione della memoria iconografica locale. L’iniziativa testimonia l’efficace collaborazione promossa dalla Pro Loco guidata dalla Presidente Carmela Pisano, che ha visto lavorare in totale sinergia la Parrocchia e l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro.

La serata, sapientemente condotta dalla giornalista Letizia Varano, prenderà il via con i saluti istituzionali del Sindaco Nicola Ramogida, della Presidente della Pro Loco Carmela Pisano, del Parroco Don Mario Olanda dell’Unità pastorale Santi Raffaele Arcangelo, Pietro e Paolo, e del Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro, Virgilio Piccari.

Successivamente, il dialogo si sposterà sul valore tecnico e critico dell’opera: Elena Di Fede e Maria Carlotta Romeo accompagneranno i presenti alla scoperta del percorso creativo e materico della ceramica, mentre l’archeologo e studioso Francesco Cuteri, dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale, offrirà un’inedita e approfondita lettura del valore agiografico e antropologico dell’affresco storico e della sua restituzione artistica.

La Pro Loco rivolge un caloroso invito a prendere parte a questo appuntamento, per riscoprire insieme la bellezza e le radici storiche che continuano a nutrire l’identità del nostro territorio.