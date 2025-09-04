Arte e magia: Amaroni si trasforma per l’evento “Artisti in Strada”

Domenica 7 settembre, il comune di Amaroni si prepara a vivere una giornata indimenticabile, accendendo i riflettori su uno spettacolo di arte e meraviglia che promette di incantare grandi e piccini.

L’evento, intitolato “Artisti in Strada”, porterà il centro storico e la piazza principale della città a trasformarsi in un palcoscenico a cielo aperto per performance mozzafiato.

​

La manifestazione, organizzata nell’ambito di “E…state ad Amaroni”, si dividerà in due momenti distinti, pensati per coinvolgere il pubblico in un crescendo di emozioni.

​Alle 18:00, la festa prenderà il via nel Centro Storico Cittadino. Le strade si animeranno grazie a una parata di artisti itineranti, tra cui musicisti, maghi e giocolieri che intratterranno i passanti.

Il pubblico potrà ammirare spettacoli con il fuoco, acrobati e trampolieri che si esibiranno tra la folla, e rimanere a bocca aperta di fronte a gigantesche bolle di sapone che fluttueranno nell’aria. Sarà un momento di puro incanto e stupore, pensato per riportare la magia nelle piazze.

​Alle 21:00, l’atmosfera si farà ancora più intensa con il Gran Galà serale in Piazza dell’Emigrante. Qui, i migliori artisti della giornata si raduneranno per un’esibizione unica. L’evento culminerà con performance spettacolari, capaci di “accendere il cuore degli spettatori”. Sarà un momento di grande arte, che trasformerà la piazza in un epicentro di gioia, risate, applausi e meraviglia.

​L’appuntamento è fissato per il 7 settembre ad Amaroni (CZ). Gli organizzatori invitano tutti a “lasciarsi sorprendere dall’arte che vive tra le persone, tra risate, applausi e occhi pieni di stupore”. Un’occasione imperdibile per vivere una serata di pura magia e creatività, capace di unire la comunità e celebrare il talento in tutte le sue forme.