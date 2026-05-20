Artigianato e Design: il futuro della tradizione fa tappa al Liceo Artistico di Squillace

Venerdì 22 maggio, alle ore 14.30, secondo workshop delle coppie di artigiani e designer selezionati nell’ambito del progetto promosso da Fondazione Banca Montepaone

Il ponte tra il saper fare antico e la visione contemporanea si consolida. Prosegue con slancio il progetto “Artigianato e Design – tra tradizione e innovazione”, un’iniziativa nata per stimolare il dialogo tra le radici creative del territorio e le nuove frontiere del design.

Il prossimo appuntamento, previsto dal concorso promosso dalla Fondazione Banca Montepaone e finanziato con risorse POC 2014/2020. Az 6.8.3, nell’ambito della Linea di Intervento 2, Avviso pubblico regionale per la valorizzazione delle risorse creative del territorio, sarà ospitato nella sede del nuovo Liceo Artistico di Squillace Lido, IIS Majorana.

Dopo il primo incontro operativo che ha consentito alle coppie di artigiani e designer selezionati di esporre la propria visione artistica e il proprio bagaglio tecnico presso lo spazio Art Cube di Montepaone, il secondo workshop, in programma venerdì 22 maggio alle ore 14.30, consolida un percorso di crescita collettiva che guarda al futuro. Si tratta di un’esperienza condivisa destinata a proseguire in nuove location, coinvolgendo altre realtà e trasformandosi in un’opportunità concreta di valorizzazione e sviluppo per il territorio.

L’incontro non sarà solo un momento formativo, ma un vero e proprio laboratorio di confronto, in cui i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare concretamente le idee nate durante la fase iniziale del progetto, trasformando l’ispirazione in visione progettuale.

In un mondo che corre veloce, riscoprire il valore del “fatto a mano”, attraverso la lente del design moderno, è la sfida che questo progetto intende vincere.