“Artisti in Corsia”, giovedì 13 agosto al Parco Archeologico di Scolacium

Tra i tanti ospiti anche il pianista cieco Ivan Dalia e le “incursioni” speciali di Gennaro Gattuso e Roby Facchinetti.

E’ tutto pronto per “Artisti in Corsia”, l’iniziativa promossa dall’associazione ACSA & STE Onlus, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro, che grazie al progetto “We will make your dream come true” si pone l’obiettivo di trasformare in realtà le richieste dei piccoli pazienti affetti da patologie di particolare gravità.

La III edizione si svolgerà giovedì, 13 agosto, alle ore 20.30 nel magico scenario del Parco Archeologico Scolacium di Roccelletta di Borgia (Cz) come evento speciale di Armonie d’Arte Festival.

Tantissimi i biglietti venduti, il cui ricavato andrà in beneficenza per realizzare i sogni dei bambini.

Ad aprire la serata saranno il direttore artistico del Festival, Chiara Giordano, il dott. Giuseppe Raiola, presidente dell’associazione ACSA & Ste Onlus e il dott. Pasquale Placida, presidente del Rotary Club Catanzaro.

Protagonisti saranno i giovani talenti ma anche tanti artisti locali e nazionali. Tra gli ospiti della serata, che sarà condotta da Domenico Gareri, ci sarà il pianista cieco Ivan Dalia, noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione al programma “Italia’s got Talent“, edizione 2016, quando arrivò in finale e strappò applausi e sorrisi per la sua autoironia e per la sua grande preparazione. Ivan è un pianista cieco dalla nascita ma ha iniziato a suonare all’età di nove anni. “Un professore cieco mi ha insegnato a leggere la musica in braille – racconta – e dopo qualche anno sono entrato in Conservatorio e poi ho iniziato anche gli studi di composizione. Subito dopo mi sono trasferito in Germania per studiare ed esibirmi. La musica mi aiuta a sfogarmi. La partecipazione al talent televisivo è stata una grande opportunità.” E proprio qui Ivan ha colpito tutto con la sua voglia di scherzare e prendersi in giro.

Durante l’evento ci saranno le speciali “incursioni” di Roby Facchinetti dei Pooh che dedicherà, in collegamento da Padova, un brano ad “Artisti in Corsia” e di Rino Gattuso che ha inviato, espressamente per l’evento, una maglia da lui firmata che sarà messa all’asta, e poi la presenza del ventriloquo Samuel Barletti, trionfatore della V edizione di Italia’s got talent.

Inoltre, verranno consegnati a personalità prestigiose alcuni preziosi riconoscimenti realizzati e donati dal Maestro Orafo Michele Affidato. La V edizione di Artisti in Corsia si avvale della collaborazione con l’Unicef e l’associazione “Mani Unite per Pardova”, con il supporto della Gioielleria Megna.