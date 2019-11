“Artisti in Corsia”, il 5 dicembre al Politeama di Catanzaro lo spettacolo di beneficenza che regala un sorriso ai bambini

Ritorna il tanto atteso appuntamento con “Artisti in Corsia”, la manifestazione – organizzata dall’Associazione ACSA & STE Onlus, presieduta da Giuseppe Raiola, in collaborazione con il Lions Club Catanzaro Host e il Rotary Club Catanzaro e in compartecipazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Catanzaro – che regala emozioni speciali per un nobile fine: una raccolta fondi a favore di progetti rivolti in particolar modo alla medicina pediatrica.

L’evento, che si terrà il 5 dicembre, alle ore 21, al Politeama, è stato presentato durante una conferenza stampa moderata da Domenico Gareri che, come la prima edizione, sarà il presentatore della serata. “Questa iniziativa – ha affermato Giuseppe Raiola, presidente Lions Club Catanzaro Host – testimonia come insieme si possa fara tanto. Nel 2018, grazie ad ‘Artisti in Corsia’ abbiamo realizzato la terapia sub-intensiva pediatrica. Siamo molto motivati perché il nostro obiettivo è il benessere e la felicità dei bambini che mai devono essere delusi, per alcuna ragione. Anche quest’anno si esibiranno sul palco medici, infermieri e operatori sanitari, insieme ai loro piccoli pazienti.”

“L’unione fa la forza – ha dichiarato Giuseppe Mazzei, presidente Rotary Club Catanzaro – e con i Lions si è creata una proficua e intensa partnership. Raiola, oltre ad essere medico, è una persona sensibile e attenta alle esigenze dei bisognosi e ci siamo subito entrati in sintonia con questa ‘intesa del servire’.”

Presente anche l’assessore comunale alla Pubblica Istruzione e alle Pari Opportunità, Nuccia Carrozza, che ha sottolineato l’importanza delle rete e l’amore e la passione che contraddistinguono tutte le iniziative di Raiola. “Il nostro compito – ha evidenziato il vicesindaco con delega alla Cultura, Ivan Cardamone – è quello di valorizzare e sostenere initiativa culturali così meritevoli che hanno uno scopo sociale.”

Tanti gli ospiti che si avvicenderanno nel corso della manifestazione, tra questi, l’attore Federico Tocci – La squadra, Distretto di Polizia, Rex, Squadra Antimafia, Suburra, Rosy Abate, solo per citare alcuni lavori nei quali ha recitato – e Luca Abete, il noto inviato di Striscia la Notizia. Spazio anche ai talenti del territorio come Peppe Fonte, Cataldo Perri e Francesca Prestia. Presenti anche tanti giovani talenti emergenti.

La platea del Teatro Politeama è già sold out per l’evento. Per i restanti posti, i biglietti – il cui incasso sarà devoluto in beneficenza – possono essere anche acquistati negli uffici della Present&Future (Piazza Ignazio Larussa, 4, Catanzaro).