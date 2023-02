ASD Calcio a 5 Badolato: sport, amicizia, divertimento e… vetta della classifica!

La squadra è prima in classifica nel campionato amatoriale maschile PSG. Prossimo match in calendario a Catanzaro, contro il San Leonardo, per Venerdì 10 Febbraio.

L’Asd Calcio a 5 di Badolato domina il campionato amatoriale maschile PGS (parallelo alla Lega Nazionale Dilettanti) con i suoi meritati 9 punti, grazie a 3 importanti vittorie ed una sola sconfitta.

La compagine badolatese, che gioca e si allena presso lo Stadio Comunale “G.Larocca” di Badolato Marina (CZ), è nata nei mesi scorsi da un gruppo di amici amanti dello sport e del calcio. Risulta ufficialmente composta dalla seguente rosa: Leuzzi Giuseppe, Lentini Manuel, Froio Stefano, Andreacchio Giuseppe, Pizzi Domenico, Piperissa Giuseppe, Paparo Pasquale, Frascà Massimo, Bressi Paolo, Caporale Bruno, Caporale Pascal, Procopio Andrea, Audino Francesco, Vasile Antonio, Vasile Vincenzo, Mosca Nicola. Allenatori: Lentini Giuseppe e Piroso Pasquale; Dirigenza: Ds out Andrea Criniti.

Il campionato amatoriale PSG di calcio a 5 vede altresì protagoniste altre 5 squadre del territorio provinciale, con la seguente classifica generale, dal secondo posto a scendere: Chiaravalle blu 7pt, Lamezia 6pt, Chiaravalle arancione 5pt, San Leonardo 1pt, Petrizzi Edelweiss 0pt.