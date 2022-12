Asd Pepea dopo decenni riporta la pallavolo federale a Chiaravalle

Dopo decenni di assenza della pallavolo chiaravallese in federazione, la stagione sportiva 2022/2023 vedrà protagonista l’ASD Pepea nel campionato di Seconda Divisione Femminile.

L’ASD Pepea è un’associazione sportiva dilettantistica che nasce nel 2016, con sede legale a Chiaravalle Centrale e sedi operative in tutto il comprensorio, che propone corsi di indirizzamento allo sport per bambini dai 4 ai 10 anni e corsi di pallavolo per ragazzi dai 10 anni in sù. Conta un cospicuo settore giovanile, sia maschile che femminile (più di 60 tesserati): la maggior parte dei tesserati è infatti di età compresa tra i 4 ed i 20 anni.

Dopo 6 anni di attività che hanno visto il raggiungimento di lodevoli risultati sportivi ed educativi, la dirigenza ha scelto di compiere un passo importante affiliando l’associazione alla Federazione Italiana Pallavolo e iscrivendo una squadra femminile al campionato di Seconda Divisione.

“È l’anno giusto – afferma l’allenatore Salvatore Mammone – pensiamo di poter far bene e ce la metteremo tutta per conquistare il titolo di Prima Divisione. Comunque vada sono sicuro che le nostre ragazze ci daranno grandi soddisfazioni. L’anno prossimo toccherà anche ai ragazzi.”

Esordio previsto per il mese di Gennaio in cui la compagine chiaravallese sfiderà squadre provenienti da tutto il territorio regionale (Crotone, Vibo, Lamezia, Catanzaro ecc).