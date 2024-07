Ashley Judd Colonna d’Oro al Magna Graecia Film Festival di Catanzaro

Dopo l’annuncio della presenza del Premio Oscar Tim Robbins, che si esibirà in concerto con la sua Tim Robbins and the Rogues Gallery Band, dell’attore e regista Claudio Bisio che aprirà il festival con il suo film d’esordio alla regia, del Premio Oscar Kevin Costner, dell’attore e produttore Raoul Bova e della madrina Clara Soccini, si aggiunge al ricco parterre del Magna Graecia Film Festival 2024, diretto da Gianvito Casadonte, che si terrà a Catanzaro dal 27 luglio al 4 agosto, l’attrice statunitense Ashley Judd.

L’attrice riceverà la Colonna d’Oro, presenterà in concorso Lazareth, thriller di Alec Tibaldi, e terrà una conversazione con Silvia Bizio, curatrice delle opere prime internazionali e responsabile delle conversazioni con talent internazionali .

Ashley Judd attrice, autrice e attivista per i diritti umani è stata nominata due volte ai Golden Globe e agli Emmy Awards e ha ricevuto un Independent Spirit Award come “Miglior protagonista femminile” per Ruby in paradise. Tra i film interpretati da protagonista i thriller Il collezionista, Colpevole d’innocenza e High Crimes – Crimini di Stato. E’ nel cast della serie Berlin Station e dell’ultima stagione di Twin Peaks di David Lynch.

Nel 2017 Judd è stata nominata tra le Persone dell’anno della rivista TIME (“The Silence Breakers”) per la sua attività contro le violenze sessuali di genere.

Il Festival è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo, Calabria Film Commission, Comune di Catanzaro, Lilt – Lega Italiana per la lotta contro il cancro. Le Colonna d’Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.