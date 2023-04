Asp, stop a due fitti passivi a Soverato

Era stato uno dei primi atti da nuovo commissario straordinario dell’Asp di Catanzaro. Da Vincenzo Spaziante adesso arriva il via libera definitivo alla riorganizzazione degli uffici a Soverato. In sintesi verranno dismessi due fitti passivi (via G. Bruno e piazza Casalinuovo), per un risparmio annuo di circa 22 mila euro. Un’operazione che avviene a seguito dell’ultimazione dei lavori della palazzina antistante il presidio ospedaliero soveratese.

Di seguito gli spostamenti decisi dal commissario straordinario.

Trasferimento dell’Ufficio Accettazione e del Centralino del P.O. di Soverato al piano terra della nuova Palazzina, di fronte allo stesso Presidio; trasferimento degli uffici LIQUIDAZIONE (per l’appartamento attualmente occupato in Piazza Casalinuovo l’ASP ha ricevuto richiesta di rilascio dalla proprietà) e degli uffici dell’U.O. P.E.G.L di Soverato presso i locali di Largo Cardillo, dati in comodato d’uso gratuito dal Comune di Soverato con contestuale dismissione della locazione dell’immobile di via G. Bruno di Soverato, ove sono attualmente allocati i servizi Direzione Amministrativa POU e PEGL.

Trasferimento degli uffici dell’U.O. Medicina Legale sede di Soverato presso l’immobile in L.go Cardillo, dato in comodato d’uso gratuito dal Comune di Soverato, con contestuale dismissione della locazione dell’immobile di Piazza Casalinuovo di Soverato, ove sono attualmente allocati.

Trasferimento di n. 5 unità della S.C. “Gestione Tecnico Patrimoniale”, ubicati al primo piano del P.O. di Soverato, presso il primo piano della nuova Palazzina amministrativa di fronte l’Ospedale. Detto trasferimento consentirà la disponibilità di locali per implementare i servizi sanitari dell’Ospedale ed in particolare gli stessi saranno nella disponibilità dell’UO Radiologia.

Trasferimento della Cappella ubicata al quarto piano del P.O. di Soverato presso il piano terra dello stesso nosocomio, al fine di agevolarne l’accesso in sicurezza all’utenza. Detto trasferimento consentirà la disponibilità di locali per implementare i servizi sanitari dello stesso Nosocomio ed in particolare gli stessi saranno nella disponibilità delle Unità Operative di Pediatria e Ginecologia.

Mantenimento dell’ufficio direzionale della UOC GTP presso la sede di Via Vinicio Cortese di Catanzaro, unitamente al settore Reti Aziendali e alla Manutenzione Edile, ed al trasferimento di n. 3 unità presso il nuovo edificio amministrativo;

Trasferimento dell’U.O. “Gestione Personale Convenzionato” dal livello -1 al terzo piano dello stabile “Madonna dei Cieli”, nei locali parzialmente lasciati liberi dall’U.O.C. G.T.P.. In questo modo si permette un più razionale utilizzo degli spazi al livello -1 da parte delle Unità Operative Gestione Risorse Umane, GREF e Affari Generali; Rifunzionalizzazione degli uffici ospitati nel piano della Direzione Generale in Via Vinicio Cortese, dove è allocata anche l’U.O.C. Programmazione e Controllo.