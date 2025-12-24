Aspettando il Natale con l’A.S.D. Pattinaggio Lamezia: il CONI Catanzaro è presente

Presso il Palasport di Giovino si è svolto lo spettacolo ASPETTANDO IL NATALE organizzato dall’A.S.D. PATTINAGGIO LAMEZIA una delle realtà sportive di settore maggiormente rappresentativa in Calabria.

Il delegato C.O.N.I. di Catanzaro Giuseppe Pipicelli è voluto essere presente portando anche i saluti del Fiduciario C.O.N.I. di Catanzaro Giampaolo Mungo testimoniando la presenza della massima istituzione sportiva.

Nel corso della serata il Delegato C.O.N.I. ha consegnato a Salvatore Raccuglia, presidente dell’Associazione e delegato provinciale di Catanzaro della Federazione Italiana Sport Rotellistici, una targa ricordo a testimonianza del riconoscimento per il lavoro fatto.

Lo spettacolo si è snodato su varie esibizioni degli oltre 150 atleti presenti , esibizioni che hanno appassionato il numerosissimo pubblico presente. Ma i risultati raggiunti dagli atleti sono anche merito delle istruttrici che si dedicano con passione e competenza.

Le istruttrici dell’associazione del settore artistico sono Graziano Ilenia,Raccuglia Viviana, Grillo Valentina, Mastroianni Ilaria, Luisa Rubino Alessia Gissi , Ciambrone Aurelia, Esposito Letizia, Stella Alessandra, Viterbo Giorgia.

Per il settore freestyle Valeria Raccuglia con le collaboratrici Vescio Federica,Colistra Roberta e Salvatore Raccuglia.

La splendida serata si è conclusa con l’esibizione dei campioni europei cadetti in carica Federica Gaetano e Gianfranco Felletti che hanno conseguito un risultato storico per l’Associazione e per la Calabria.