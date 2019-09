“Assaggiamo la Calabria”. Una quattro giorni di sport, cultura e turismo

Porta la firma di MagnAmore in formato Farmer’s Market, l’iniziativa inserita sotto lo slogan: “Assaggiamo la Calabria” nella kermesse sportiva CONI -Kinder+Sport 2019 – che ha portato a Crotone migliaia di atleti e di accompagnatori da ogni parte d’Italia.

Un mega evento fortemente voluto dall’Amm.ne Comunale di Crotone unitamente alla Regione Calabria e dal CONI Nazionale.

Una quattro giorni di sport, cultura e turismo, studiata nei minimi dettagli e, per questo, riuscitissima ed apprezzata da tutti, per la cui realizzazione sono state impiegate le migliori risorse ed energie locali…le cosiddette eccellenze.

E, proprio in quest’ottica ha lavorato la squadra MagnAmore allestita per la circostanza dal Presidente Fausto Riganello.

Giulio e Daniela Stirparo, Salvatore Grillo, Pietro Ferraro, Giusy e Giovanni Talarico, Carolina Giungato e Roberto Ferrarelli, i fantastici otto che sotto gli occhi attenti e vigili del Direttore hanno ingaggiato una vera e propria gara contro il tempo per realizzare quanto di più buono si potesse ottenere per soddisfare anche le papille gustative dei palati più esigenti.

I prodotti rigorosamente lavorati a mano, della tradizione culinaria locale e del Kilometro zero e lode, garantiti Farmer’s Market Crotone, per il loro gusto unico nonché per le loro apprezzatissime qualità organolettiche hanno notevolmente agevolato il lavoro degli “Chef”.

Dopo una breve presentazione dell’assessore alle Attività EE.PP. Dr. Renato Carcea e del Vice Presidente dell’associazione MagnAmore Aldo Viscomi è stato “aperto il sipario”.

Un vero e proprio tripudio di colori, odori e sapori della tradizione calabrese, sui tavoli imbanditi di ogni prelibatezza.

Salsiccia dolce e piccante, soppressate al pepe nero ed al pepe rosso, capocolli, pancette, filetti, crostini con ‘nduja e con composta di sardine, olive nere e schiacciate, melanzane sott’olio, formaggio pecorino primo sale, semiduro e stagionato, caciocavallo, focaccia artigianale di farina di grano duro, pane casereccio, formaggio alla rucola, dell’ottimo vino rosso locale e, per l’occasione, una mega torta ai salumi e formaggi alla quale è stato dato il nome di “Dessert Calabria”.

Assente giustificata…la plastica!!!! Il tutto, infatti, è stato servito nel pieno rispetto del biodegradabile.

L’assessore Carcea e la Dirigente D.ssa Timpano, che sono è intrattenuti con gli oltre ottocento ospiti che si sono susseguiti nel corso della degustazione hanno raccolto personalmente i numerosissimi “positivissimi” feedback registrati a fine serata.

Insomma, è proprio il caso di dire che MagnAmore ha centrato lo slogan….ha racchiuso in quel vassoio tutti i sapori della Calabria.