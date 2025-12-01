Assalto a un portavalori in Calabria: rubati circa due milioni di euro sull’A2

Un audace assalto a un furgone portavalori della società Sicurtransport è avvenuto questa mattina in provincia di Reggio Calabria, all’interno di una galleria dell’autostrada A2 del Mediterraneo, tra gli svincoli di Scilla e Bagnara Calabra, in direzione nord. Secondo le prime stime, il bottino ammonterebbe a circa due milioni di euro.

L’azione criminale è stata caratterizzata da un’elevata organizzazione: i malviventi hanno bloccato il traffico posizionando due automobili in fiamme lungo la carreggiata, creando così una barriera che ha impedito il transito dei veicoli e facilitato il colpo. Durante l’assalto sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, ma fortunatamente non si registrano feriti tra il personale del portavalori né tra gli automobilisti.

Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i vigili del fuoco, impegnati nello spegnimento dei veicoli incendiati e nella messa in sicurezza dell’area. Gli investigatori stanno acquisendo le immagini delle telecamere presenti lungo il tratto autostradale per ricostruire con precisione la dinamica e individuare i responsabili.

Le forze dell’ordine stanno lavorando su diverse piste investigative, mentre la zona rimane sotto stretta sorveglianza per agevolare il ripristino della normale viabilità e garantire la sicurezza degli automobilisti.