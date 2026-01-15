Assalto esplosivo nella notte al bancomat: è il settimo colpo in Calabria

Continua l’ondata di furti ai danni degli sportelli automatici nel cosentino. Nella notte, intorno alle 2:50, un commando di malviventi ha preso di mira l’unico bancomat della nota località turistica di Camigliatello Silano, frazione di Spezzano della Sila.

La dinamica: esplosivo nel cuore del paese

​I ladri hanno agito sul corso principale, colpendo lo sportello del Monte dei Paschi di Siena. Per sventrare la struttura è stata utilizzata la cosiddetta “tecnica della marmotta”: un ordigno esplosivo inserito nella fessura dell’ATM che ha causato ingenti danni non solo al dispositivo, ma all’intero locale che lo ospita. Una volta sradicato il contenitore del denaro, i malviventi sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce.

​Intervento e indagini

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della stazione locale e del Comando provinciale di Cosenza, insieme ai Vigili del Fuoco e alla Polizia Municipale. L’area è stata transennata per permettere i rilievi scientifici e verificare la staticità dell’immobile. Il bottino è ancora in corso di quantificazione.

Allarme sicurezza nei piccoli centri

​Quello di stanotte non è un episodio isolato: si tratta del settimo assalto esplosivo registrato recentemente in Calabria.

Una scia di furti che sta generando forte preoccupazione, specialmente nei piccoli comuni e nelle località più isolate, dove lo sportello automatico rappresenta un servizio essenziale per cittadini e turisti.