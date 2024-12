Assemblea annuale Fimmg Catanzaro, De Nardo: “Puntare sulle AFT e sui modelli organizzativi esistenti”

Si è svolta l’Assemblea ordinaria annuale della Federazione Italiana del Medici di Medicina Generale (FIMMG) della Provincia di Catanzaro, il sindacato maggiormente rappresentativo dei medici di base.

“L’organizzazione sindacale – ha esordito il segretario provinciale della Fimmg, dott. Gennaro De Nardo, – è sempre vicina ai suoi iscritti e riesce a dare delle risposte anche in periodi difficili come questo. L’azione sindacale dovrà sempre interfacciarsi con una parte pubblica che al momento è molto carente”.

In un Assemblea numerosa e partecipata, che si è riunita nella Sala Costanzo Catuogno dell’Ordine dei Medici di Catanzaro, l’attenzione dei presenti si è focalizzata sull’Accordo integrativo regionale.

“Questo accordo, anche se è stato già sottoscritto, – ha detto il segretario provinciale De Nardo – è fermo da diverso tempo ai tavoli ministeriali. Attualmente come normativa di riferimento rimane il DCA n. 65 del 2018”. “Il nostro obiettivo – ha precisato il dott. De Nardo – è il mantenimento dei modelli già esistenti e renderli più efficienti nel dare risposte ai cittadini”.

“Al riguardo – ha aggiunto – abbiamo fatto una nostra proposta: istituire le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT) nella Provincia di Catanzaro allo scopo di garantire per l’intera giornata e per tutti i giorni della settimana la tutela della salute della popolazione. La proposta della parte pubblica, invece, prevedeva di dare un colpo di spugna a tutti i modelli organizzativi che dal 2013 avevano iniziato la loro attività sulla base di una progettualità finanziata dal ministero della salute. Grazie ai risultati ottenuti, questi modelli organizzativi hanno consentito non solo di compensare le spese del progetto, ma di produrre delle economie aggiuntive. Ciò ha permesso all’allora commissario ad acta Massimo Scura di autorizzare la prosecuzione della sperimentazione. Oggi questi modelli sono ancora attivi, nonostante le ostilità dei distretti. Nei prossimi giorni vedremo se sussiste la volontà di accogliere la nostra proposta”.

Nell’Assemblea Fimmg non si è discusso solamente dell’Accordo integrativo regionale e delle AFT, ma si è registrata l’approvazione all’unanimità del Rendiconto 2023, punto sul quale ha relazionato il dott. Antonio Guerra. Al centro del dibattito anche i risultati attuali della vaccinazione antinfluenzale e l’invio della certificazione per l’invalidità civile. Accanto al segretario provinciale Fimmg, dott. De Nardo, e al dott. Guerra erano seduti, al tavolo dei relatori, la dott.ssa Caterina Laria, il dott. Luciano Mallamo e il dott. Gioacchino Passafari.