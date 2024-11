Associazionismo a Catanzaro, CalabriaOltre e Nuova Genesi firmano un patto di collaborazione

Il mondo dell’associazionismo s’incontra e fa rete per meglio affrontare le problematiche della città di Catanzaro. La serata di ieri, 5 novembre 2024, ha visto la firma del patto di collaborazione tra l’associazione CalabriaOltre, guidata da Vincenzo Mazzei, e il Movimento politico Nuova Genesi, guidato da Bruno Gallo.

I due gruppi, ritrovando una comunione di obiettivi e di intenti volti al benessere del capoluogo, hanno deciso di unire le forze. La collaborazione ha come linea guida la costante proposta di idee che possano contribuire al progresso socio-economico e culturale della Calabria e, più in particolare, della città di Catanzaro. Le problematiche che colpiscono direttamente i cittadini saranno oggetto di attenzione per le due associazioni, che si adopereranno per portarle all’attenzione delle Istituzioni competenti, sviluppando iniziative e proposte.

Un’unione di intenti vantaggiosa e, soprattutto, fedele all’idea di libertà delle due associazioni che, comunque, manterranno l’autonomia delle proprie attività. “Per noi è molto importante aver trovato un gruppo che mostra la nostra stessa determinazione nel voler contribuire positivamente a migliorare Catanzaro, facendola crescere”, ha spiegato Bruno Gallo.

“Ci vogliamo focalizzare su problemi spesso ignorati da altri – aggiunge Vincenzo Mazzei -, senza però essere contro nessuno. Questa collaborazione è animata da uno spirito positivo”.

Il patto di collaborazione porta anche alla costituzione di un coordinamento composto dai due presidenti, Bruno Gallo e Vincenzo Mazzei, dal vice presidente di Nuova Genesi Andrea Critelli, e dal coordinatore cittadino di CalabriaOltre, Giuseppe Silipo.