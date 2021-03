AstraZeneca, lotto ABV5811 nel mirino: sequestri dei Nas in tutta Italia

Finisce sotto sequestro in tutta Italia un altro lotto di vaccino AstraZeneca. È l’ABV5811, quello a cui apparteneva il siero somministrato al professore morto in Friuli e originario di Biella.

Si tratta del secondo lotto bloccato a livello nazionale dopo l’ABV2856, ritirato dopo i casi avversi registrati in Sicilia. Intanto dall’Ema, l’ente dei farmaci europeo, arriva la conferma dell’efficacia dei vaccini Pfizer, Moderna e Johnson&Johnson contro le varianti.

Sono 393.600 le dosi consegnate in Italia del lotto di vaccino Covid-19 ABV5811 di AstraZeneca, già bloccato in Piemonte. Lo rendono noto i Carabinieri Nas che stanno procedendo al sequestro presso tutti gli HUB di distribuzione e i centri di vaccinazione. Un provvedimento che ha lo scopo di «porre a vincolo i quantitativi non ancora somministrati e presenti in giacenza».